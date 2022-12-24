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Новости мира: взрывной циклон в США и авария на автомагистрали в Огайо

Новости мира: взрывной циклон в США и авария на автомагистрали в Огайо

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На США обрушился так называемый взрывной циклон, его еще называют циклон-бомба. Он сопровождается арктическими ветрами и падением температуры до минус 45 градусов. Ураган оставил без света более миллиона домов. По стране отменяют и задерживают тысячи рейсов, остановлены около 5 тысяч поездов.

Одна из наиболее крупных аварий произошла на автомагистрали в Огайо. На трассе столкнулись более 50 автомобилей. Один человек погиб, несколько получили ранения. Снежные заносы и намерзший слой льда делали машины практически неуправляемыми.

В одном из городов в Чили никак не могут потушить крупный пожар. Уже сгорело более 500 домов, в том числе несколько многоэтажек. 2 человека погибли, еще 30 пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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