Италия ввела обязательное ношение масок на улице. В автобусе, театре, кино необходимо носить респиратор. Об этом сообщил глава Минздрава. Также, по словам министра, срок действия электронного сертификата сократят до шести месяцев. Такие меры вводят из-за очередной волны коронавируса. В стране новый антирекорд – за сутки заболели 44,5 тысячи человек.

В Великобритании за сутки почти 120 тысяч инфицированных, "Омикрон" добрался до отметки 90 тысяч. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений. По оценкам Минздрава, к концу декабря число случаев "Омикрона" может превысить миллион. Как пишут местные СМИ, в больницах не хватает персонала. В Лондоне по-прежнему действует режим ЧС.

Греция ужесточает правила для иностранных туристов. С 24 декабря тем, кто прилетает в страну, придется сдавать еще два ПЦР-теста – на второй и четвертый день пребывания. Также анализ берут в аэропорту. В Минздраве говорят, что пока это только рекомендация. Маски в стране теперь нужно будет носить и в помещении, и на улице. В магазинах и общественном транспорте – по две или одну, но с повышенной степенью защиты. Как минимум до 2 января отменили все гуляния.

В Словакии пенсионеры за прививку от коронавируса получат деньги – это примерно 500 тысяч человек. Так, 200 евро заплатят тем, кто получил две дозы вакцины, а 300 тем, кто ревакцинировался. Выплаты обещают провести до Нового года. Всего на финансовое поощрение пенсионеров государство выделило около 280 миллионов евро.



Риск заразиться COVID-19 в самолете увеличился в два раза из-за нового штамма "Омикрон". Об этом в интервью Bloomberg сообщил Медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл. По его словам, в бизнес-классе сейчас летать безопаснее чем в экономе, поскольку там больше пространства между креслами. Чтобы обезопасить себе в салоне, специалист советует чаще пользоваться антисептиками, а пассажирам, которые сидят рядом, не снимать одновременно маски во время еды.