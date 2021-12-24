Новости мира: в Чикаго четыре человека пострадали в перестрелке в торговом центре

В торговом центре в Чикаго произошла перестрелка. Пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в больнице. Одного человека задержали. В причинах разбирается полиция. Пользователи в социальных сетях, которые были в это время в торговом центре, выступают с разными версиями. По одной из них, стрельба стала результатом конфликта между двумя группами людей.

Пожар на заводе в Техасе привел к росту цен на бензин. Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil вспыхнул накануне. По предварительным данным, в одном из цехов был взрыв. Четыре человека пострадали. Троих эвакуировали вертолетом.

В парламенте Ганы заседание закончилось рукопашной схваткой. Такие бурные эмоции у парламентариев вызвал налог на электронные платежи. Драка началась после предложения вице-председателя обсудить выдвигаемый законопроект. У депутатов началась словесная перепалка, они тянули друг друга за одежду и кидались бумагой. В драке приняли участие 50 человек.



Эскалатор в американской подземке чуть не убил людей. В Сети появилось видео ЧП. На кадрах видно, как лестница внезапно ускорилась и поехала в обратном направлении, началась давка. Люди как кегли стали падать вниз.

Власти Египта начали плавно перебираться в новую административную столицу. Накануне там прошло первое заседание правительства. Город Ведиан расположен в 45 километрах от Каира. Его начали строить в 2015 году, чтобы разгрузить 20-миллионный мегаполис. Каир и Ведиан свяжет самый длинный в мире монорельс. В новой столице будет проживать шесть с половиной миллионов человек. В Ведиан переедут министерства, администрация президента и диппредставительства. Здесь будут крупнейшие бизнес-центры и университеты.

Миллионы католиков и протестантов 24 декабря отмечают Сочельник – канун Рождества. В этот день в костелах проходят богослужения. Из-за пандемии Рождество будет проходить с учетом ограничений. Многие французы встретят праздник на самоизоляции – около 500 тысяч человек получили положительные тест на ковид.