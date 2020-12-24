Житель Рима рассказал о новых ограничениях в Европе из-за коронавируса

24 декабря 2020, 21:15
Обстановка с коронавирусом в Европе становится хуже, из-за чего Рождество для местных жителей будет не таким праздничным. Так, в Дании не работают школы и вузы, салоны красоты, культурные и спортивные площадки, а также все магазины, кроме супермаркетов и аптек. До 7 января все закрыто и во Франции. Кроме того, там действует комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Штрафы серьезные – от 135 до почти четырех тысяч евро.
Жесткий локдаун уже ввели в Германии и Италии. До 6 января итальянцам запрещено путешествовать, а 25, 26 декабря и 1 января нельзя будет даже покидать свой город. Комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь. Подробнее об ограничениях рассказал житель Рим Евгенией Лысенков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
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