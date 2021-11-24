В Берлине ввели QR-коды на общественном транспорте

В Берлине с 24 ноября проехать в общественном транспорте можно только по QR-коду. На трафик, говорят, это не повлияло.

Код выдают привитым, переболевшим и тем, кто сдал ПЦР-тест максимум за сутки до поездки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.