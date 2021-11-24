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В мире

12:30

В АТОР прокомментировали ситуацию в аэропортах Египта

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе прокомментировала ситуацию, которая сложилась в аэропортах Египта.

"Мы предполагаем, что в египетской стране не хватает персонала. Возможно, не хватает технических возможностей для того, чтобы пассажиров всех рейсов как-то распределить по терминалам и таким образом сократить очередь. Очень хотелось бы, чтобы у египетских авиационных властей появилась возможность нанять новых людей и увеличить количество коридоров, по которым будут проходить российский пассажиры. Нас заверили, что египетская сторона работает над этим вопросом, но пока особых подвижек мы не видим", – сказала Ломидзе.

Российским туристам приходится по несколько часов проводить в очередях в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Люди говорят, что это происходит из-за слишком придирчивых проверок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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