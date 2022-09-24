Москвичам рассказали о последних событиях в мире

До двух человек выросло число жертв тайфуна "Талас" в японской префектуре Сидзуока. Еще один человек числится пропавшим без вести. Сообщается о нескольких пострадавших. В опасной зоне оказались более миллиона жителей, всем им предписано эвакуироваться. Почти 115 тысяч домов остались без электричества: опоры линий электропередачи опрокинуло в результате схода оползня. "Талас" остановил железнодорожное сообщение в западной, восточной и центральной частях страны. Это уже третий тайфун за месяц.

Испанскую Каталонию заливает. Обильные дожди в провинции Таррагона спровоцировали подтопления зданий и дорог. На пляжах смывает машины и летние кафе. Минувшая пятница стала самым дождливым днем в регионе за последние 13 лет. Власти объявили метеотревогу. По прогнозам синоптиков, непогода продлится все выходные.

В Иране не утихают волнения из-за смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. В этот раз на улицы вышли сторонники консервативных взглядов, которые недовольны протестами. Участники акции выступают против беспорядков, поджога Корана и мечетей, а также требуют прекратить нарушения общественного порядка в стране. Протесты в Иране охватили уже более сотни городов и несколько десятков провинций. По разным данным, в результате беспорядков погибли от 17 до 30 человек.



По Австралии прокатилась волна антимонархических выступлений. Сотни людей недовольны сохранением страны под властью британской короны после смерти Елизаветы II. Демонстранты обвиняют Корону в расизме и геноциде аборигенов. Протестующие сожгли флаг "британской" Австралии и облили краской здание консульства Великобритании.

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