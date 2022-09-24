Москвичам рассказали о последних событиях в мире

09:30
До двух человек выросло число жертв тайфуна "Талас" в японской префектуре Сидзуока. Еще один человек числится пропавшим без вести. Сообщается о нескольких пострадавших. В опасной зоне оказались более миллиона жителей, всем им предписано эвакуироваться. Почти 115 тысяч домов остались без электричества: опоры линий электропередачи опрокинуло в результате схода оползня. "Талас" остановил железнодорожное сообщение в западной, восточной и центральной частях страны. Это уже третий тайфун за месяц.
Испанскую Каталонию заливает. Обильные дожди в провинции Таррагона спровоцировали подтопления зданий и дорог. На пляжах смывает машины и летние кафе. Минувшая пятница стала самым дождливым днем в регионе за последние 13 лет. Власти объявили метеотревогу. По прогнозам синоптиков, непогода продлится все выходные.
В Иране не утихают волнения из-за смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. В этот раз на улицы вышли сторонники консервативных взглядов, которые недовольны протестами. Участники акции выступают против беспорядков, поджога Корана и мечетей, а также требуют прекратить нарушения общественного порядка в стране. Протесты в Иране охватили уже более сотни городов и несколько десятков провинций. По разным данным, в результате беспорядков погибли от 17 до 30 человек.
По Австралии прокатилась волна антимонархических выступлений. Сотни людей недовольны сохранением страны под властью британской короны после смерти Елизаветы II. Демонстранты обвиняют Корону в расизме и геноциде аборигенов. Протестующие сожгли флаг "британской" Австралии и облили краской здание консульства Великобритании.
Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: