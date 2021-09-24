Жительница Великобритании рассказала о вакцинации от COVID-19 детей и подростков

В некоторых странах детей уже активно прививают. Например, в Англии. Жительница Великобритании Елена Афромеева рассказала, что на данный момент на территории государства осуществляется вакцинация взрослых и детей в возрасте от 16 до 17 лет.

"Вакцинация не является обязательной, и детям в возрасте от 16 до 17 лет будут предложены обе вакцины Pfizer. Детям в возрасте от 12 до 15 лет будет рекомендовано одна доза вакцины Pfizer. Вакцинация также не будет являться обязательной", – сообщила девушка.

Тем временем в Европе и США вакцинация от коронавируса идет с 12 лет. Используют вакцины Pfizer и Moderna.

В Израиле также разрешили делать прививки детям от 5 до 11 лет, но если есть риск тяжелого развития болезни. А на Кубе детей прививают местным препаратом уже с двух лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.