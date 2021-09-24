Самый активный вулкан Фуэго проснулся в Гватемале

Самый активный вулкан Центральной Америки Фуэго проснулся после трехлетней спячки. Потоки лавы уже достигли подножья горы, в воздухе видны столбы пепла, которые скоро осядут на юге и юго-западе Гватемалы.

По словам ученых, лава продолжит течь с вулкана еще несколько часов.

В последний раз Фуэго просыпался в июне 2018 года. Тогда жертвой извержения стал 431 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.