Новости мира: Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1"

Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1". Токио утверждает, что полностью очистили жидкость. Однако жители Сеула протестуют против этих планов. Заряд радиации в воде опасен для всего живого в океане, считают активисты.



Японская энергетическая компания "Терсо" заявляет, что содержание трития в подготовленной к сбросу воде находится в норме. В сутки планируют выливать 460 тонн. Весь объем предварительно будут разбавлять морской водой, выбросы запланированы на 30 лет вперед. Наблюдать за процессом будет МАГАТЭ.

В Бразилии назвали пятерку новых участников БРИКС. Ими станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект итогового документа саммита. По данным журналистов, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу. Для соблюдения баланса в список может войти еще одна африканская страна.

Бывшая первая леди США Мишель Обама может пойти на президентские выборы от Демократической партии. Об этом сообщает британская The Telegraph.

"Роскосмос" поздравил Индию с успешной высадкой на южном полюсе Луны. Посадочный модуль станции "Чандраян-3" мягко опустился на лунной поверхности. Индия оказалась первой страной, кому удалось высадить свой космический аппарат в полярном регионе Луны.

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