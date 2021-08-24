Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими

Когда Джо Байден был кандидатом в президенты, преклоняя колено, политик выражал солидарность с протестующими. И такое поведение добавило Байдену очков в предвыборной кампании.

В мае президент вставал на колено при посещении военной базы в Вирджинии. Причем он был единственным, кто это сделал.

А не так давно Байден преклонил колено перед соратницей израильского президента Ривкой Равиц. Американский лидер не смог устоять, когда узнал что Равиц – мать 12 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.