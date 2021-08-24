Президент США преклонил колено на встрече с темнокожими баскетболистками

Президент США Джо Байден преклонил колено во время встречи с темнокожими баскетболистками – игроками команды Seattle Storm. Встреча прошла в Белом доме.

Американский лидер получил в подарок от чемпионок женской Национальной баскетбольной ассоциации футболку с номером 46. Байден – 46-й по счету президент США.

Затем глава Белого дома сделал общую фотографию со спортсменками, во время которой и встал на колено. Этот жест используется в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.