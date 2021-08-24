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В мире

07:30

Новости мира: в Китае в результате затоплений погибли около 300 человек

за рубежом происшествия погода видео Кристина Курума Иван Лозовой

Проливные дожди обрушились на Китай. Несколько небольших городов полностью затопило. 60 тысяч человек остались без электричества и питьевой воды. Закрыты тоннели и мосты. Частично остановлено движение по железной дороге. Жителей горных районов предупредили о возможном сходе селей. Не обошлось без жертв. В результате стихийного бедствия погибло около 300 человек.

75 человек получили ранения во время ежегодного религиозного фестиваля в Индии. Дело в том, что по традиции верующие в течении восьми минут закидывают друг друга камнями, чтобы пролившаяся кровь умиротворила божество-предводительницу. Пострадавшим оказали помощь в местном медицинском лагере. В 2013 году суд постановил, чтобы на фестивале использовали фрукты и цветы вместо камней, но местные жители не послушались. По их словам, отказ от "кровавой жертвы" божеству приведет к беде.

Власти Польши построят забор на границе с Белоруссией. Стену высотой 2,5 метра решили возвести из-за наплыва мигрантов. В Варшаве рассказали, что только за этот месяц незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии пытались почти 2 000 человек. Поэтому в ближайшее время охрана рубежей будет усилена. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь обвинил Польшу в провокации конфликта на границе.

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Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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