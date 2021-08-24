Новости мира: в Китае в результате затоплений погибли около 300 человек

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Проливные дожди обрушились на Китай. Несколько небольших городов полностью затопило. 60 тысяч человек остались без электричества и питьевой воды. Закрыты тоннели и мосты. Частично остановлено движение по железной дороге. Жителей горных районов предупредили о возможном сходе селей. Не обошлось без жертв. В результате стихийного бедствия погибло около 300 человек.
75 человек получили ранения во время ежегодного религиозного фестиваля в Индии. Дело в том, что по традиции верующие в течении восьми минут закидывают друг друга камнями, чтобы пролившаяся кровь умиротворила божество-предводительницу. Пострадавшим оказали помощь в местном медицинском лагере. В 2013 году суд постановил, чтобы на фестивале использовали фрукты и цветы вместо камней, но местные жители не послушались. По их словам, отказ от "кровавой жертвы" божеству приведет к беде.
Власти Польши построят забор на границе с Белоруссией. Стену высотой 2,5 метра решили возвести из-за наплыва мигрантов. В Варшаве рассказали, что только за этот месяц незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии пытались почти 2 000 человек. Поэтому в ближайшее время охрана рубежей будет усилена. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь обвинил Польшу в провокации конфликта на границе.
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