Суд назначил Грете Тунберг штраф в 1,5 тыс шведских крон

Грете Тунберг назначили штраф 1,5 тысячи шведских крон. Суд признал экоактивистку виновной в несоблюдении приказов полиции. По этой статье активистке грозило до 6 месяцев тюрьмы.

Обвинение настаивало на том, что демонстранты нарушили движение транспорта. В июне Тунберг и еще трое активистов пытались заблокировать танкеры с нефтью в шведском порту. Сама Тунберг признала, что приказ полиции не выполнила.

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