Парламент Израиля одобрил законопроект о судебной реформе во II чтении

Парламент Израиля во втором чтении одобрил законопроект о судебной реформе, против которого выступают тысячи демонстрантов по всей стране. Если реформа, предложенная премьер-министром Биньямином Нетаньяху, будет принята, Верховный суд лишится права отменять решения правительства и парламента.

Против этого решения выступила оппозиция, причем митинги в стране не стихают уже около полугода. Самая массовая акция проходит в Иерусалиме, полиция пытается разгонять людей водометами.

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