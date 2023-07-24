Бывший министр обороны Греции призвал попросить помощи России в тушении пожаров

Метеорологи назвали волну жары в Греции самой сильной с 1987 года. В разных частях страны полыхают лесные пожары. Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что необходимо просить о помощи Россию. Речь идет о предоставлении для тушения самолетов Бе-200.

Похожая ситуация сложилась в Турции, Испании, Италии. Там фиксируют экстремальные температуры. Засуха грозит урожаю. По прогнозам, жара спадет не раньше сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.