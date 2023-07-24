Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Бывший министр обороны Греции призвал попросить помощи России в тушении пожаров

Бывший министр обороны Греции призвал попросить помощи России в тушении пожаров

Новости мира: в Израиле вновь прошли протесты против судебной реформы

Кадры гуляющих по улицам индийского штата Гуджарат диких животных попали в Сеть

Финский аутлет обанкротился из-за отсутствия российских туристов

Экс-глава Минобороны Греции заявил, что пожары в Греции не потушить без самолетов РФ

Российские туристы пока не обращались в посольство из-за пожаров на Родосе

Российские спасатели посодействовали в тушении лесных пожаров в Турции

Число эвакуированных из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции достигло 30 тысяч

Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора

В Лос-Анджелесе проходит забастовка сценаристов и актеров

Метеорологи назвали волну жары в Греции самой сильной с 1987 года. В разных частях страны полыхают лесные пожары. Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что необходимо просить о помощи Россию. Речь идет о предоставлении для тушения самолетов Бе-200.

Похожая ситуация сложилась в Турции, Испании, Италии. Там фиксируют экстремальные температуры. Засуха грозит урожаю. По прогнозам, жара спадет не раньше сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияпожарвидеоКристина КурумаКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика