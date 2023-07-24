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В мире

Новости мира: в Израиле вновь прошли протесты против судебной реформы

Новости мира: в Израиле вновь прошли протесты против судебной реформы

Кадры гуляющих по улицам индийского штата Гуджарат диких животных попали в Сеть

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В Израиле готовят ключевое решение по судебной системе. Парламент страны должен проголосовать по спорному закону. Он ограничивает полномочия Верховного суда по отмене решений правительства. Митинги проводят как противники, так и сторонники инициативы. Порядка 500 резервистов отказались от службы в знак протеста против судебной реформы, пишут местные СМИ. По разным оценкам, в выходные митинговали около полумиллиона израильтян.

Во время футбольного матча шведского чемпионата фанаты клуба "АИК" прорвались в сектор противников – команды "Мальме". Молодые люди отобрали у гостей огромный баннер, а затем сожгли его на своей трибуне.

Не менее двух человек погибли в результате обрушения моста в Греции. Часть конструкции обвалилась при проведении работ на въезде в город Патра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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