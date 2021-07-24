В Бельгии вакцинировали 50,6% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В Бельгии от коронавируса привиты 50,6% населения. В стране одни из лучших темпов вакцинации в Евросоюзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

