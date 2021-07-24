Новости мира: сход оползней в Индии и наводнение в Турции

По меньшей мере 36 человек погибли при сходе оползней в центральной части Индии. Три оползня произошли из-за непрекращающихся ливней. Еще более 30 человек могут находиться под обломками и слоями грязи. На место ЧП отправились военные.

Жители северо-востока Турции за несколько дней пережили сильнейшие наводнения и сели. Мощные потоки сносили дома и машины. Сотни человек остались без крыши над головой. Уже известно о шести погибших. Есть пропавшие без вести.

На западе США в огне почти 600 тысяч гектаров леса. А всего 79 крупных очагов бушующей стихии. Об этом и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.