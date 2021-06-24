ВОЗ впервые дала рекомендации по вакцинации детей от COVID-19

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В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые выпустила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей. Обновленные сведения опубликованы на официальном сайте. Врачи подчеркивают, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. Им нужно вакцинироваться, но срочности нет. Ранее ВОЗ выступала против вакцинации несовершеннолетних из-за недостаточности исследований. Однако во многих странах уже прививают подростков с 12 лет.
Власти Греции приняли решение отменить требование носить маски на улице. Во-первых, там 40-градусная жара и заболеваемость пошла на спад, заявили представители Минздрава. Последние недели полиция перестала штрафовать за отсутствие средств защиты, до этого масочный режим контролировали очень строго. Но и сейчас многие жители продолжают носить маски, несмотря на очень высокую температуру за окном.
Финляндия сняла большинство ограничений для общепита. В регионах, где эпидситуация стабильна, из требований остались только соблюдение правил гигиены и социальной дистанции. Число посетителей и часы работы теперь контролировать не будут.
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