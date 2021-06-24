Новости мира: на Лукомльской ГРЭС из-за жары загорелся трансформатор

В Белоруссии из-за аномальной жары загорелась одна из крупнейших электростанций страны. ЧП произошло на Лукомльской ГРЭС, вспыхнул трансформатор напряжения. Никто не пострадал, но без света остались многие жители Витебской и Могилевской областей. Сейчас энергоснабжение пытаются восстановить за счет резервных источников.

Бороться с огнем приходится и спасателям Калифорнии. Недалеко от Сан-Диего из-за жары горят леса. Огонь охватил более 9 тысяч гектаров неподалеку от крупной дорожной развязки. Пожарные сработали оперативно и всего за 3 часа сбили пламя, но на всякий случай экипажи спасателей до сих пор остаются на месте ЧП. О пострадавших не сообщается.

А в Эстонию пришел штормовой фронт. Таллин накрыл ураган. Сильный ветер повалил десятки деревьев и сорвал крыши с нескольких домов. Все это сопровождается грозами и сильными ливнями. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни грозы переместятся к северу от эстонской столицы, но не потеряют своей разрушительной мощи.

Сильно льет и на Украине. Там дожди затопили десятки частных домов. Вода размыла дороги, несколько населенных пунктов оказались заблокированы. Спасатели эвакуируют людей из затопленных деревень, но пока никто не может сказать, компенсируют ли людям убытки. Многие дома не были застрахованы.

В Ватикане на аудиенцию к Папе римскому пришел мужчина в костюме человека-паука. На встречу его пригласили за особые заслуги перед обществом. Этот итальянец, которого зовут Маттиа Виллардита, во время пандемии коронавируса в образе супер-героя навещал в госпиталях больных детей. Он подарил понтифику маску человека-паука и попросил его молиться за детей и их семьи.