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Власти Франции запретили короткие внутренние авиарейсы ради сокращения вредных выбросов

Власти Франции запретили короткие внутренние авиарейсы ради сокращения вредных выбросов

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Во Франции запретили короткие внутренние авиарейсы, в том числе частные. Речь идет о тех маршрутах, которые можно заменить поездкой на поезде продолжительностью не более 2,5 часа.

Например, отменили авиасообщение между Парижем и городами Нант, Лион и Бордо. Такие ограничения являются частью закона страны о климате. Они призваны снизить негативное влияние авиации на экологию, а также сократить выбросы углекислого газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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