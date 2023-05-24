Власти Франции запретили короткие внутренние авиарейсы ради сокращения вредных выбросов

Во Франции запретили короткие внутренние авиарейсы, в том числе частные. Речь идет о тех маршрутах, которые можно заменить поездкой на поезде продолжительностью не более 2,5 часа.

Например, отменили авиасообщение между Парижем и городами Нант, Лион и Бордо. Такие ограничения являются частью закона страны о климате. Они призваны снизить негативное влияние авиации на экологию, а также сократить выбросы углекислого газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.