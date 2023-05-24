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Вулкан Мерапи вновь активизировался в Индонезии

Вулкан Мерапи вновь активизировался в Индонезии

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В Индонезии после двухмесячного перерыва снова активизировался вулкан Мерапи. В прошлый раз, в марте, власти вводили третий из четырех возможных уровней опасности. А ученые называют Мерапи вулканом "Судного дня" – его извержение может привести к климатическим аномалиям, которые угрожают экономическим коллапсом всей планете.

А в Японии проснулся вулкан Сакурадзима. Он бушует уже вторые сутки. Вулкан опасен тем, что разбрасывает вокруг себя крупные обломки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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