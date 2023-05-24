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Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике

Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике

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Жителей трех мексиканских штатов предупредили о возможной эвакуации из-за вулкана Попокатепетль. В зоне риска – город Пуэбла, который впервые за почти 10 лет оказался под пеплопадом. Там в данный момент закрыт аэропорт.

Угроза есть и для столицы Мексики. Всего в зоне риска живут около 25 миллионов человек. Ученые опасаются нового извержения, потому что сейсмическая активность продолжает усиливаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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