Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике

Жителей трех мексиканских штатов предупредили о возможной эвакуации из-за вулкана Попокатепетль. В зоне риска – город Пуэбла, который впервые за почти 10 лет оказался под пеплопадом. Там в данный момент закрыт аэропорт.

Угроза есть и для столицы Мексики. Всего в зоне риска живут около 25 миллионов человек. Ученые опасаются нового извержения, потому что сейсмическая активность продолжает усиливаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.