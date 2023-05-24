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Новости мира: в здание Еврокомиссии в Париже ворвались французские железнодорожники

Новости мира: в здание Еврокомиссии в Париже ворвались французские железнодорожники

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В Париже сотрудники железных дорог ворвались в штаб-квартиру Еврокомиссии. Дело в том, что ЕК собирается оштрафовать французского перевозчика якобы за незаконную помощь со стороны властей. В этом случае компания, которой грозит взыскание на более чем 5 миллиардов евро, может просто закрыться, а сотрудники останутся без работы.

В Уэльсе толпа обвинила полицию в гибели подростков во время ДТП якобы авария произошла в результате погони, которую устроили правоохранители. Массовые беспорядки продолжались несколько часов. Люди переворачивали и поджигали мусорные баки и машины, а в силовиков бросали фаеры. Город охватили стихийные пожары.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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