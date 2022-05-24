В Лондоне выпал град

В столице Великобритании прошел сильный град. Неожиданные осадки сопровождались громом и молнией. Через 10 минут на асфальте и припаркованных автомобилях можно было увидеть слой льда.

Правда, стихия бушевала недолго: град прекратился также неожиданно как и начался. В городе установилась солнечная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.