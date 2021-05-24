Эксперт оценил новость об искусственном происхождении коронавируса

С доктором медицинских наук Антоном Ершовым обсудили новость об искусственном происхождении коронавируса.

Ранее появились новые факты. Газета The Wall Street Journal пишет, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года.

Издание ссылается на американскую разведку. При этом они не утверждают, что это был коронавирус, но указывают на сходство симптомов.

Ранее в администрации президента США настаивали, чтобы КНР дали объяснения по случаям заболевания сотрудников уханьского института, но пока ничего не добились. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.