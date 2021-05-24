В ВОЗ призвали страны готовиться к появлению новых смертельных вирусов

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны готовиться к появлению новых смертельных вирусов. Они будут еще более заразными и более летальными, чем коронавирус.

Громкое заявление прозвучало на открытии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

По мнению директора ВОЗ, в настоящее время мир стоит на распутье, и странам нужно изменить тактику противостояния вирусной угрозе.

Он призвал вакцинировать от коронавируса 10% населения Земли к сентябрю и 30% – к концу года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.