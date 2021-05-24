18:15
Появились новые факты об искусственном происхождении коронавируса. Газета The Wall Street Journal пишет, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года.
Издание ссылается на американскую разведку. При этом они не утверждают, что это был коронавирус, но указывают на сходство симптомов.
Ранее в администрации президента США настаивали, чтобы КНР дали объяснения по случаям заболевания сотрудников уханьского института, но пока ничего не добились.
Подробнее эту тему обсудили с доктором медицинских наук Антоном Ершовым. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
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