WSJ назвал аргумент в пользу теории об искусственной природе COVID-19

Коронавирус может быть искусственным. Сенсационное сообщение опубликовал Wall Street Journal. Там написали, что трое ученых из Уханьского института вирусологии Китая тяжело болели в ноябре 2019 года. И это якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении COVID-19.

При этом нет данных о том, что ученые болели именно коронавирусом. В Китае информацию американского издания уже опровергают. МИД страны заявил, что до 30 декабря 2019 года вирусологи не сталкивались с коронавирусной инфекцией, а сообщение о болезни сотрудников – это неправда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



