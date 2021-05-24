Новости мира: в Италии 14 человек погибли при крушении фуникулера

В Италии ребенок, пострадавший при крушении фуникулера, скончался в больнице. Таким образом, количество жертв аварии возросло до 14. Из-за обрыва каната кабина подъемника рухнула с 20-метровой высоты. Все случилось в труднодоступном районе Альпийских гор, поэтому спасателям долго не удавалось добраться места ЧП. Специалисты отмечают, что подъемник из-за пандемии коронавируса всю зиму не включали.

В Конго спасатели вторые сутки эвакуируют жителей города Гома, который расположен в 20 километрах от проснувшегося вулкана Ньирагонго. Извержение началось в субботу вечером, сначала на высоте около четырех тысяч метров взметнулся в небо столб пепла, а затем выплеснулся поток лавы. Дестяки тысяч человек кинулись прочь из города. Однако не все сумели сделать это достаточно быстро. Власти сообщают о 13 погибших. В последний раз извержение этого вулкана произошло 19 лет назад. Тогда не удалось спасти 250 человек, а примерно пятая часть города Гома превратилась в руины.

В Китае более 20 спортсменов погибли во время 100-километрового ультрамарафона по пересеченной местности. Атлеты успели преодолеть около 25 километров, когда погода на трассе резко ухудшилась. Температура воздуха упала, пошел холодный дождь, переходящий в град, поднялся шквалистый ветер. Соревнования были остановлены, спасатели начали поисковую операцию, но жертв избежать не удалось.

В Калифорнии полиция задержала 149 человек за организацию масштабной вечеринки, устроенной в честь дня рождения известного пользователя социальной сети TikTok. Полиция заранее объявила о том, что из-за коронавирусных ограничений мероприятие проводить нельзя. Однако несколько тысяч тиктокеров это не остановило. Теперь их будут судить за неповиновение полиции, вандализм, нарушение запрета на фейерверки и несоблюдение комендантского часа.

В Берлине полиция задержала около 300 человек на акции протеста ковид-диссидентов. Они выступали против антиковидных ограничений и требовали отменить в стране особый режим. Всего на улицы вышло более 10 тысяч человек. При этом ранее городской суд столицы Германии запретил проведение массовых акций из-за угрозы распространения вируса. В стычках на улицах города пострадали несколько полицейских.

В Индии продолжается эпидемия мукормикоза, известного также как "черная плесень". Число заболевших приблизилось к девяти тысячам. От этой инфекции умирает примерно каждый второй заразившийся. Заражение грибком проявляется как побочный эффект от коронавируса. Пациенты, вылечившиеся от COVID-19 через пару недель начинают чувствовать недомогание и вынуждены снова обращаться к врачам. Если с этим затянуть, то летальный исход становится практически неизбежным. При этом лекарств от "черной плесени" в стране не хватает, к тому же стоят они очень дорого.

Между США и Южной Кореей разгорается дипломатический скандал. Причина – поведение американского вице-президента Камалы Харрис во время протокольной встречи с корейским президентом. После рукопожатия она вытерла руку о костюм. Этот жест в соцсетях назвали по меньшей мере неуважительным. Некоторые пользователи пытались заступиться за чиновницу и списать все на антиковидные предосторожности, но им тут же напомнили, что Харрис уже сделала прививку от коронавируса. Это не первый конфуз представителей США на переговорах с Южной Кореей. Ранее Джо Байден назвал президента Кореи премьер-министром.



Представители стран Евросоюза 24 мая обсудят инцидент в аэропорту Минска, где из-за сообщения о минировании совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров был и основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграмм-канала Нехта Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан, по данным местных СМИ, ему грозит до 15 лет тюрьмы за призыв к массовым беспорядкам. В парламенте США и еще семи европейских стран призвали запретить полеты над Белоруссией. В минском аэропорту заявили, что экипаж лайнера сам запросил экстренную посадку.