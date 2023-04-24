Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света

Французские демонстраны, которые выходят на акции против пенсионной реформы, решили показать, что протесты – искусство. Профсоюз угрожает оставить без света Каннский кинофестиваль, который пройдет в мае.

Впрочем проблемы с электричеством преследуют и президента страны Эммануэля Макрона в собственных поездках. Так, коммуникации отключили в одном из колледжей, куда он прибыл с визитом.

Миллионы французов выступают против пенсионной реформы, которая была недавно принята, несмотря на недовольство людей. Возраст окончания работы повысили до 64 лет, кроме того, многие лишились привычных льгот. Демонстранты захватывали офисы французских компаний, поджигали машины и покрышки, а теперь начали перекрывать магистрали кладкой из бетонных блоков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.