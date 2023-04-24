Китай вернет из США панду-посланника дружбы

Панда по имени Я Я возвращается из США в Китай. Медведь был посланником дружбы между странами. Однако недавно ее осмотрели специалисты и обнаружили, что Я Я получила кожное заболевание, из-за чего ее шерсть сильно пострадала.

Представители государственного управления лесного и степного хозяйства Китая решили, что панду отправят обратно в ближайшие дни. Также в Китае выразили озабоченность состоянием второй панды Лэ Лэ. Ее также привезли в Штаты в 2003 году.

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