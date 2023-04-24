Провокатор заставил священника взять флаг Украины в Киево-Печерской лавре

Новые провокации случились у Киево-Печерской лавры. В Сети появилось видео, как мужчина в военной форме требует у священника взять в руки украинский флаг, а также разговаривать с ним на украинском языке. Полицейские при этом в конфликт не вмешивались.

Как сообщили СМИ, провокатором оказался некий Руслан Гетьман. Ранее он от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области. Также мужчина попадал в поле зрения правоохранителей, когда пытался получить от властей выплаты, изображая из себя военного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.