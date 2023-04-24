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Новости мира: протестующие выстроили бетонную стену на проезжей части во Франции

Новости мира: протестующие выстроили бетонную стену на проезжей части во Франции

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В Сети появились кадры, на которых протестующие выстраивают стену из бетонных блоков поперек проезжей части. Ранее такого еще не было, но после подписания пенсионной реформы президентом Франции Эммануилом Макроном, демонстранты перешли к более радикальным мерам. Протесты во Франции не утихают несколько недель.

Один из двигателей загорелся у самолета в США. Он выполнял рейс из Огайо в Аризону, когда внезапно из турбины вырвалось пламя. Лайнер начал резко снижаться. На видео, снятом очевидцами, заметно, как самолет пересекает небо, меняя траекторию полета. Самолет уже вернулся обратно, в аэропорт Огайо. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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