В Ереване прошла акция, посвященная Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Факельное шествие началось с Площади Республики. На акцию собрались около 15 тысяч человек. В основном это молодые люди.

Десятки детей в разных странах заболели гепатитом неизвестного происхождении. Во Всемирной организации здравоохранения говорят почти о 170 случаях в 12 государствах. Среди них – Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Дания, Испания, США. Возраст заболевших – от года до 16 лет. При всех симптомах гепатита ни у кого из них не обнаружили вирусов известных типов этой патологии – А, В, С или D. В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний проводят различные тесты, чтобы установить причины вспышек. Ученые расследуют, связаны ли случаи острого гепатита у детей с новым вариантом COVID-19.



На бразильский штат Парана обрушился шторм с торнадо. Происходящее на улицах снимают и выкладывают в сеть местные жители. Видно, как под порывами ветра сгибаются деревья, а в небе сверкают молнии. Выйти в такую погоду из дома никто не решается. Жители передвигаются только на автомобилях. И с большой осторожностью: на машину может упасть дерево или сорванная крыша.



Франция не хочет возвращать еще одну картину из собрания меценатов братьев Морозовых. Речь о портрете Тимофея Морозова, который написал Валентин Серов в 1891 году. Полотно конфискуют из-за санкций, наложенных на основателя московского Музея искусства авангарда. Картина числилась за ним. До третьего апреля полотно выставлялось в фонде Louis Vuitton в Париже.

Ранее Франция решила арестовать "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского. Эта работа тоже из коллекции Морозовых. Причина идентична – задержана в связи с санкциями против ее владельца.

Китай собрался обезвреживать астероиды, которые летят к Земле. О проекте по нейтрализации небесных тел рассказали в Китайском национальном космическом управлении. Уже к 2025 планируют разработать уникальные технологии. С их помощью астероиды, которые приближаются к нашей планете, будут сталкивать с их орбиты. А начнут с того, что создадут специальную систему наземного и космического базирования, чтобы заранее узнавать о потенциально опасных объектах.