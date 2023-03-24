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Жители острова Бали пожаловались на российских туристов

Жители острова Бали пожаловались на российских туристов

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Жители острова Бали пожаловались, что устали от "маленькой Москвы". В туристическом местечке Кута российские туристы обустроили русскую деревню. Местные в шоке от поведения некоторых отдыхающих и даже попросили полицию успокоить особо буйных. И это произошло в районе, который никогда не отличался тишиной. Там расположено множество клубов, баров и ресторанов.

Правоохранители пошли навстречу – на острове теперь проводят масштабные рейды. Особое внимание уделяют документам. Дело в том, что некоторые приезжают по визе на месяц, а остаются на полгода. За такие нарушения грозит депортация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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