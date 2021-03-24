Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана

Аэропорт в Гватемале закрыли из-за извержения вулкана. Полеты решили прекратить после того, как из кратера вырвался гигантский столб пепла и ветром его понесло в сторону аэропорта.

Пепел осел на взлетно-посадочных полосах, почернели от грязи и самолеты. Сейчас аэропорт активно чистят.

Вулкан Пакая проснулся в начале февраля. Это один из самых активных вулканов в мире, последний раз мощное извержение было 11 лет назад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.