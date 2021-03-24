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24 марта 2021, 14:45

В мире

Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана

Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана

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Аэропорт в Гватемале закрыли из-за извержения вулкана. Полеты решили прекратить после того, как из кратера вырвался гигантский столб пепла и ветром его понесло в сторону аэропорта.

Пепел осел на взлетно-посадочных полосах, почернели от грязи и самолеты. Сейчас аэропорт активно чистят.

Вулкан Пакая проснулся в начале февраля. Это один из самых активных вулканов в мире, последний раз мощное извержение было 11 лет назад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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