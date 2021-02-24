Эксперт рассказал, почему снова митингуют в столице Украины

27 полицейских пострадали в результате стычек на митинге в Киеве. Там на улицы вышли недовольные приговором Сергею Стерненко, активисту запрещенного в России "Правого сектора".

Он получил 7 лет тюрьмы за похищение человека. После этого к офису президента вышли недовольные, которые пытались штурмовать здание администрации президента.

На просьбы разойтись они не реагировали и пустили в ход баллончики с газом, фаеры и дымовые шашки. Что движет этими людьми, объяснил политолог Юрий Кот. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.