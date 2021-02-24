Новости мира: в Тбилиси оппозиционеры разбили палатки возле здания парламента

В Тбилиси сторонники грузинской оппозиции разбили палатки на площади возле здания парламента. Они заявили, что не будут расходиться, пока власти не выполнят их требования. Демонстранты хотят освобождения лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, который был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков и назначения досрочных парламентских выборов. Полиция перекрыла проспект Руставели, но до серьезных столкновений с демонстрантами пока не дошло.

В Техасе на железнодорожном переезде товарняк, груженый углем и бензином, врезался в восемнадцатиколесную фуру. Прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Спасатели решили эвакуировать жителей нескольких деревень. Известно, что и машинист локомотива, и водитель грузовика выжили, их увезли в больницу с легкими травмами.

У берегов Испании наркоторговцы затопили корабль с тремя тоннами кокаина. Сотрудники спецслужб выследили преступников и готовились штурмовать судно, но экипаж пробил в борту дыру и попытался скрыться. Однако сделать это им не удалось: силовики задержали торговцев, которыми оказались граждане Турции и Грузии. Водолазам уже удалось достать наркотики из воды, так что улики у полиции есть.

Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире. Его состояние всего за сутки уменьшилось на 15 миллиардов долларов. А все из-за резкого падения акций компании Tesla, которая недавно серьезно вложилась в биткоин. Теперь сам владелец предприятия в Twitter назвал такие инвестиции безрассудством, а курс биткоина – слишком высоким. В итоге подешевела и Tesla, и криптовалюта. За биткоин давали 48 тысяч долларов, что на 6 тысяч меньше, чем сутками ранее, а сейчас цена немного выросла и стала чуть больше 50.