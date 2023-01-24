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24 января, 19:45

В мире

Айсберг размером с Лондон откололся от ледника в Антарктиде

Айсберг размером с Лондон откололся от ледника в Антарктиде

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Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

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Айсберг размером с Лондон отделился от ледника в Антарктиде. Об этом сообщила Британская антарктическая служба. Толщина айсберга – около 150 метров, а вес – 200 миллиардов тонн.

Британские ученые объяснили, что новый айсберг не является следствием изменения климата. По их словам, это последствия естественных изменений ледника, так как трещины на его поверхности заметили еще 10 лет назад.

Кроме того, трещина продолжает увеличиваться, поэтому в NASA не исключают образование нового айсберга, площадь которого может превысить территорию Петербурга – 1 700 квадратных километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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