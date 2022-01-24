Голодный канадец, упавший на колени у входа в кафе, рассмешил пользователей соцсетей. В Торонто выпало почти 40 сантиметров снега, из-за чего город парализовало.

Сугробы долго не могли убрать, из-за чего местные жители сидели по домам. Однако один мужчина решил рискнуть и отправился в ближайшую закусочную. Добирался до кафе он с трудом. И рухнул на колени, узнав, что кафе закрыто.

Инцидент записала камера видеонаблюдения. Теперь сотрудники закусочной ищут оголодавшего мужчину, пообещав его накормить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.