Новости мира: акция против антиковидных мер в Брюсселе переросла в беспорядки

Протестующие против антиковидных ограничений разгромили Брюссель. После массовых беспорядков как минимум 15 человек попали в больницу. Полиция арестовала около 70 участников демонстрации. На акцию протеста в столице Бельгии вышли более 50 тысяч человек. В какой-то момент люди начали бить стекла, жечь машины и бросать в полицейских баки с горящим мусором. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. По данным местных СМИ, погромы начались после того, как к мирным демонстрантам присоединились сторонники радикальных движений.

Более 70 иностранцев, прибывших в Китай на Олимпиаду, сдали положительный тест на коронавирус. Это представители команд, среди спортсменов заразившихся нет. Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Перед соревнованиями власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Всех прибывающих на Олимпиаду помещают в так называемые "пузыри" – специальные пространства замкнутого цикла, полностью отрезанные от внешнего мира. Тесты на ковид проводят каждый день.



В Норвегии начались переговоры с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). С ними хотят обсудит гуманитарную помощь афганцам. Переговоры продлятся три дня. Представители талибов поблагодарили Норвегию за организацию встречи и выразили надежду, что переговоры станут "воротами для позитивных отношений с Европой". В свою очередь МИД страны распространил заявление, в котором говорится о том, что встречу не следует расценивать как признание "Талибана"(движение признано террористическим и запрещено в РФ). Однако дипломаты подчеркивают, что провести переговоры необходимо – нельзя допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе.



Турецкую телеведущую арестовали за твит. Журналистка Седеф Кабаш запостила пословицу: "Если бык войдет во дворец, он не станет королем. Но дворец превратится в хлев". В этом выражении власти усмотрели оскорбление президента Эрдогана. Теперь телеведущей грозит тюремный срок до четырех лет. Местные журналисты уже назвали арест попыткой давления на СМИ.

Стамбул завалило снегом. Из-за сильнейшей метели выросло количество аварий, видимость упала чуть ли не до нуля, и власти решили закрыть трассу между Стамбулом и Анкарой. Также перекрыли движение по проливу Босфор. По словам метеорологов, в ближайшие дни погода может еще ухудшиться, снегопад будет продолжаться всю неделю.