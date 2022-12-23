В Китае 37 млн человек заразились коронавирусом за один день

В Китае 37 миллионов человек заразились коронавирусом за один день. Это абсолютный антирекорд страны и мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

С начала декабря коронавирусом в КНР заразились 248 миллионов человек, что составляет почти пятую часть населения страны. Аналитики не исключают, что из-за очередной вспышки коронавируса Китай снова столкнется с угрозой экономического кризиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

