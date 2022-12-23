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В Австралии выпустили рождественский календарь с пожарными

В Австралии выпустили рождественский календарь с пожарными

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Австралийские пожарные показали кадры с рождественской фотосессии. Как и во время осенних съемок для своего знаменитого календаря, в этот раз они позировали с котятами, собаками, утятами и даже ягнятами.

Все, что они делают неизменно собирает сотни тысяч лайков в соцсетях. А календарь, где они позируют с голыми торсами, расходится мгновенно. Его выпускают с 1993 года и с тех пор за счет продаж собрали больше трех миллионов долларов на благотворительность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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