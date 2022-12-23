Портрет Месси могут разместить на аргентинской валюте

В Аргентине предложили разместить портрет футболиста Лионеля Месси на национальных деньгах. Предполагается, что это может быть купюра в тысячу песо, так как она начинается с цифр 1 и 0, а именно под 10-м номером Месси играет в национальной сборной.

Банкноту капитану команды придется делить с главным тренером Лионелем Скалони. Его прозвище "Ла Скалонета" задумали разместить на оборотной стороне.

Аргентинцы 19 декабря на чемпионате мира в Катаре разгромили французов в финальном матче. Страна стала трехкратным обладателем кубка, а Месси – национальным героем. Празднования в Аргентине не утихали несколько дней.

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