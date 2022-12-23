Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

В мире

Портрет Месси могут разместить на аргентинской валюте

Портрет Месси могут разместить на аргентинской валюте

Новости мира: несколько взрывов прогремели в портовом городе Мохамеддия в Марокко

Глава МИД Германии призвала власти страны подумать о новых поставка оружия Украине

МВФ разрешил властям Украины напечатать 50 млрд гривен при дефиците финансирования извне

В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии

Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

Новости мира: пожар произошел на нефтебазе в Колумбии

Зеленский попросил у американского конгресса танки и самолеты

США назначили нового посла в РФ

В Аргентине предложили разместить портрет футболиста Лионеля Месси на национальных деньгах. Предполагается, что это может быть купюра в тысячу песо, так как она начинается с цифр 1 и 0, а именно под 10-м номером Месси играет в национальной сборной.

Банкноту капитану команды придется делить с главным тренером Лионелем Скалони. Его прозвище "Ла Скалонета" задумали разместить на оборотной стороне.

Аргентинцы 19 декабря на чемпионате мира в Катаре разгромили французов в финальном матче. Страна стала трехкратным обладателем кубка, а Месси – национальным героем. Празднования в Аргентине не утихали несколько дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика