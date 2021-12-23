Новогоднюю елку запустили на ракете в Калифорнии

В Калифорнии елку отправили в небо. Для этого символ Нового года привязали к ракете.

Авторы говорят, что уцелевшие украшения с праздничного дерева продадут на аукционе, а деньги направят в фонды помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.