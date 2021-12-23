Новости мира: торнадо в Кентукки унес жизни 90 человек

Торнадо в Кентукки унес жизни 90 человек. Работа десятков предприятий парализована. Разбушевался ветер в районе завода по производству суперкаров Chevrolet. Под удар попали свыше 100 машин. У многих внушительные вмятины. Суперкары решили утилизировать. Общая стоимость автомобилей оценивается в 7,5 миллиона долларов.

В США из фонда помощи пострадавшим от пандемии украли 100 миллиардов долларов. Как так могло произойти и кто виноват, сейчас выясняет Секретная служба. Именно она вскрыла мошенническую схему. В Штатах одновременно проводится более 900 расследований. Около 100 человек уже находятся под стражей. Тем временем "Омикрон" захватывает все больше штатов. Новый вариант вируса нашли у 90 процентов больных ковидом в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Техас сейчас в красной зоне.

Около трех тысяч евро в месяц за поиски противников вакцинации. Столько предлагают в австрийском Линце. Там появилась достаточно интересная вакансия. Человек будет искать противников вакцинации, следить за тем чтобы они своевременно получали и оплачивали штрафы. Правда, в конкурсе на место могут участвовать только граждане Австрии. Кандидат обязательно должен быть привит.

В крупном китайском городе ввели локдаун. Теперь больше 10 миллионов человек вынуждены сидеть дома. Все из-за вспышки ковида. Работодатели массово переводят сотрудников на удаленку. В городе не работают школы и учреждения культуры. Все массовые мероприятия отменили. Не ходят автобусы. Без веской причины город теперь не покинуть. Каждое домохозяйство может раз в два дня отправлять за покупками первой необходимости одного человека. Также выходить из дома позволительно в случае чрезвычайных ситуаций. На выездах установили блокпосты. Жители Сианя в спешке запасаются продуктами на рынке.

Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет. Приказ выпустило Минобороны страны. Документ охватывает десятки специальностей. В перечне есть юристы, программисты, журналисты и даже музыканты. За уклонение предусмотрена административная ответственность. Если работодатели не захотят проверять наличие отметок о воинском учете у женщин при приеме на работу, их ждет штраф.