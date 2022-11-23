Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 18:15

В мире

Новости часа: Киев остался без воды из-за массированных ударов ВС РФ

Новости часа: Киев остался без воды из-за массированных ударов ВС РФ

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Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате Киев остался без воды.

Во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии, а в Харькове и Киеве встал электрический транспорт. Кроме того, нарушена работа Южноукраинской и Хмельницкой АЭС, а Ровенская переведена в аварийный режим.

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