Новости часа: Киев остался без воды из-за массированных ударов ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате Киев остался без воды.

Во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии, а в Харькове и Киеве встал электрический транспорт. Кроме того, нарушена работа Южноукраинской и Хмельницкой АЭС, а Ровенская переведена в аварийный режим.