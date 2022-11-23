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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога прозвучала в среду, 23 ноября, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины. В связи с этим граждан призвали оперативно пройти в укрытия. гражданской защиты.

17 ноября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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