В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога прозвучала в среду, 23 ноября, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины. В связи с этим граждан призвали оперативно пройти в укрытия. гражданской защиты.

17 ноября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.